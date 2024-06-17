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        Balıklıgöl bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

        Turizmin önemli kentlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:17
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        Balıklıgöl bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
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        Turizmin önemli kentlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Bayram dolayısıyla Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, doğal akvaryum olmasının yanında inanç turizminde de önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

        Yoğunluğun yaşandığı yerleşkedeki balıklara yem atan ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

        Elazığ'dan kuzeniyle gelen ziyaretçilerden Ömer Faruk Demirel, “İlk kez Şanlıurfa'ya geliyorum. Güzel yemeklerinden yedik şimdi de Balıklıgöl'ü gezdik, gezmeye devam ediyoruz. Hava biraz sıcak ama ortam muazzam çok güzel." diye konuştu.

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