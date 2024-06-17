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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:35
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

        Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden Sedat Dağ'ı arama çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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