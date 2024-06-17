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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:43
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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve dalgıç polisler sevk edildi.

        Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden yaptığı çalışma sonucunda Dağ'ın cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulundu.

        Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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