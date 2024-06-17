Şanlıurfa'da çıkan anız yangınında yaklaşık 200 ton saman yandı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, alanda bulunan evler ise yangın tehlikesine karşı tahliye edildi.

Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, yaklaşık 400 dönüm alana yayıldı.

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