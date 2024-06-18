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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:01
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Oktay B. (52) idaresindeki 34 DFH 115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 26'ncı kilometresinde sürücüsünün kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Meryem B. (37), 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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