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        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

        Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:09
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        Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
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        Sıcak havanın etkili olduğu Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor.

        Cadde ve sokakların sakin olduğu kentte araç ve insan trafiğinin azaldığı görülüyor.

        Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar serinlemek için yeşil ve gölgelik alanları tercih ediyor.

        Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise sıcak havaya rağmen Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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