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        Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:16 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:16
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        Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Göleti'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        Baraj kıyısında gölete giren Salih Kaçan (22) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekibi, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Kaçan’ın cesedine ulaştı.

        Cenaze, Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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