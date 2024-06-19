Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan otomobil tamamen yandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan otomobil tamamen yandı.
Musa Fidan (58) yönetimindeki 06 H 5789 plakalı otomobilin motoru, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresi Karahisar Mahallesi yakınlarında alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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