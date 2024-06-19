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        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan otomobil tamamen yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:28
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        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde alev alan otomobil tamamen yandı.

        Musa Fidan (58) yönetimindeki 06 H 5789 plakalı otomobilin motoru, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 21. kilometresi Karahisar Mahallesi yakınlarında alev aldı.

        Dumanı fark eden sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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