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        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:22
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        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

        Fırat Mahallesi'nde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan yangın, buğday ekili tarlaya sıçradı.

        Dumanı fark eden mahalle sakinleri, traktör ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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