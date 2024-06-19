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        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:46
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        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne giren kişi hayatını kaybetti.

        İlçedeki Fırat Nehri kıyısına serinlemek için giren Fatih Işık (22) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, dalgıç ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında baygın halde bulunan Işık, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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