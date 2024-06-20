Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Viranşehir-Mardin kara yolu kırsal Başköy Mahallesi yakınlarında plakaları öğrenilemeyen Abdulmenaf Ö'nün kullandığı otomobil ile Osman G. idaresindeki kamyon çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Abdulmenaf Ö. ve Lerin Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lerin Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Osman G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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