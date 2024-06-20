Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Viranşehir-Mardin kara yolu kırsal Başköy Mahallesi yakınlarında plakaları öğrenilemeyen Abdulmenaf Ö'nün kullandığı otomobil ile Osman G. idaresindeki kamyon çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Abdulmenaf Ö. ve Lerin Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Lerin Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü Osman G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Valilik çağrıda bulundu! Kaygı dolu bekleyiş!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Bayram süresince 5 kişiyi kurtardı! O bir kahraman!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Oğlunun kavga ettiği gence kıydı! Ölümcül an kamerada!
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Oğuz için yeni formül!
        Oğuz için yeni formül!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da bu yıl sulama kanalı ve göletlerde 17 kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da nehre giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da çıkan yangında yaklaşık 40 dönüm buğday ekili alan yandı
        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Şanlıurfa'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Şanlıurfa'da tarihi sokakların süsü "kabaltılar"
        Şanlıurfa'da tarihi sokakların süsü "kabaltılar"
        Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da baraj göletine giren kişi boğuldu