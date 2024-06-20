Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Otomobilde yaralanan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y. (71) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferhat Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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