Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Otomobilde yaralanan Ferhat Y. (24) ve Mehmet Y. (71) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferhat Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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