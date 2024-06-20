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        Şanlıurfa'da "kavurucu" sıcaklar etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:21
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        Şanlıurfa'da "kavurucu" sıcaklar etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

        Sıcaktan bunalan bazı çocukların tarım için kullanılan sularda serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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