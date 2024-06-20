Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Kentte Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kılıç'a (16), Batıkent Mahallesi'nde de 4 Haziran'da Mustafa Şahin'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı, bölgedeki köpekler veterinerler tarafından aşılandı.

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