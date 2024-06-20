Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı aracın çarpması sonucu öldü
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Giriş: 20.06.2024 - 23:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:40
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Suruç ilçesinin Remel Mahallesi'nde evinin önünde 63 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan N.A, aracın arkasındaki yeğeni E.A'ya (2) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Amca N.A, gözaltına alındı.
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