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        Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı aracın çarpması sonucu öldü

        Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:40 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:40
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        Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı aracın çarpması sonucu öldü
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        Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Suruç ilçesinin Remel Mahallesi'nde evinin önünde 63 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan N.A, aracın arkasındaki yeğeni E.A'ya (2) çarptı.

        Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Amca N.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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