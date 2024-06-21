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        Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:13 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:13
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        Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

        Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Uğurlu Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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