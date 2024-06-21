Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır yandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Uğurlu Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
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