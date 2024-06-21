Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 7 kişi, Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan S.R. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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