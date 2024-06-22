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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:32
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        Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki grup arasındaki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı.

        Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde dün iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralananlardan Ahmet R. (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kavgaya karıştığı iddiasıyla 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırsal Aşağı Ekece Mahallesi'nde iki aile arasındaki silahlı kavgada yaralanan 7 kişi, Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılmış, Serhat R. (32) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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