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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:41
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 tabanca ile 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda Z.Ö, A.K, C.D, S.A. F.A. ve A.A. gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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