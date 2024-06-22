Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Bu kapsamda Bahçelievler Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda, 18 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 tabanca ile 2 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

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