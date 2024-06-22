Şanlıurfa Valisi Şıldak, Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin yıl dönümünü kutladı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM tarafından Urfa'ya "Şanlı" ünvanı verilişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şıldak mesajında, şehrin "Şanlı" ünvanı almasının yıl dönümünü kutladı.

Şanlıurfa'nın sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürel dokusu ve misafirperver insanlarıyla her zaman gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu özel ünvan, şehrimizin milli birlik ve beraberliğimizin tescilini, tarihteki önemini ve değerini bir kez daha perçinlemektedir. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyor ve 'Şanlı' ünvanının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice başarılarla dolu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımızı her geçen gün daha da üst seviyeye çıkarırken Şanlıurfa'nın hak ettiği yere ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."