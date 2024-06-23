Şanlıurfa'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, iki ayrı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık Suçundan" 14 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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