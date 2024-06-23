Şanlıurfa'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, iki ayrı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık Suçundan" 14 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.