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        Şanlıurfa'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:52
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        Şanlıurfa'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, iki ayrı "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Sureti İle Dolandırıcılık Suçundan" 14 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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