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        Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten dostluğu

        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfalı çoban Velad Kıraç ile kek ve lahmacun yeme görüntüleriyle sosyal medyada ilgi gören "Gülçin" adlı koyunu arasındaki dostluk gülümsetiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:10
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        Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten dostluğu
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        EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfalı çoban Velad Kıraç ile kek ve lahmacun yeme görüntüleriyle sosyal medyada ilgi gören "Gülçin" adlı koyunu arasındaki dostluk gülümsetiyor.

        Karaköprü ilçesine bağlı Estağfurullah Mahallesi Anıt mezrasında çobanlık yapan Velad Kıraç, AA muhabirine, 10 yaşından beri çobanlık yaptığını ve koyunları çok sevdiğini söyledi.

        Kıraç, bir gün koyunlarını otlatırken mola verip kahvaltı hazırlamaya başladığını, sosyal medya platformunda bu anı canlı yayınlarken koyununun ekmeğini alıp kaçtığını, "Gülçin"in videosunun bir anda sosyal medyada yayıldığını ifade etti.

        "Gülçin" ismi bölgede pek kullanılmadığı için koyununa bu adı verdiğini belirten Kıraç, 3 yıldır aralarında güzel bir bağ olduğunu dile getirdi.

        - "100 metre uzaktan çağırsam yine de gelir"

        Koyununun kek, lahmacun, sucuk gibi yiyecekler yediğini ifade eden Kıraç, şöyle konuştu:

        "Gülçin'i 100 metre uzaktan çağırsam yine de gelir. Benim sesime geliyor sadece, başkasının sesine gitmiyor. Başka koyunlar kek, lahmacun, sucuk yemiyor, sadece Gülçin yiyor. Gülçin'e bir şey olsa hiç yaşayamam, gözüme uyku girmez. Gülçin'le hep beraberiz, her zaman yanına gidiyorum. Gülçin'i bir gün görmesem diğer gün mutlaka görmeye gidiyorum."

        Sosyal medyadaki videolar sonrasında insanların "Gülçin"i görmeye geldiğini belirten Kıraç, "Gülçin çok ilgi görüyor. Gülçin ünlü olduktan sonra onu görmeye gelip video çekiyorlar." dedi.

        "Gülçin"i görmeye gelenler arasında tatilini memleketinde geçiren gurbetçilerin de bulunduğunu dile getiren Kıraç, "Almanya'dan gelen oldu, Hollanda'dan gelen oldu. Gelirken hediye getirdiler, kek gibi çeşitli yiyecekler getiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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