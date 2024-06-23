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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:16
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bayram tatilinde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yapılan operasyonlarda 32 kilogram 50 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 5 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

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