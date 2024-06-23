Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Yapılan operasyonlarda 32 kilogram 50 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini aktaran Vali Şıldak, 5 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bayram tatilinde operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

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