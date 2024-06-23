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        Şanlıurfa'da 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:39
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        Şanlıurfa'da 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.

        Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T.Ö'nün Yenişehir Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.

        Gizlendiği iş yerinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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