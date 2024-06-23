Şanlıurfa'da 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.
Hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.T.Ö'nün Yenişehir Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.
Gizlendiği iş yerinde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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