Şanlıurfa'da aranan 305 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da bayram tatili boyunca araması olan 305 kişi yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram tatilinde uygulama yapıldı.

Bu kapsamda 89 bin 517 şahıs, 23 bin 907 araç, 731 motosiklet ile 58 mekanda ekiplerce kontrol yapıldı.

Uygulamalar da aranan 305 kişi yakalandı.

Yapılan kontrollerde ise "2 el bombası, bir dinamit lokumu, bir uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 473 fişek, aranan 5 araç ile 11 motosiklet, 632 gram uyuşturucu" ele geçirildi.