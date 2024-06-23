Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur

Akşam saatlerinde kent merkezi ile Suruç ve Bozova ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri yıkıldı, ağaçlar devrildi.

Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

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