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        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur

        Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 23.06.2024 - 18:34
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        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur
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        Şanlıurfa'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

        Akşam saatlerinde kent merkezi ile Suruç ve Bozova ilçelerinde yaşanan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerinin tenteleri yıkıldı, ağaçlar devrildi.

        Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırım ve sokaklarda ilerlemekte zorlandı.

        Rüzgarın ardından kentte yağmur etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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