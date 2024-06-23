Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        TFF'den Arda Güler açıklaması!
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        4 kişiyi katletmişti! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da fırtına ve şiddetli yağış; çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı
        Şanlıurfa'da fırtına ve şiddetli yağış; çatılar uçtu, ağaçlar kırıldı
        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur
        Şanlıurfa'da şiddetli rüzgar ve yağmur
        Şanlıurfa'da aranan 305 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 305 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten do...
        Şanlıurfalı çoban ile kek ve lahmacun yiyen koyunu "Gülçin"in gülümseten do...