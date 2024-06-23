Şanlıurfa'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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