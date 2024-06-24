Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken, 2 ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.