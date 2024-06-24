Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Kırsal Kısas Mahallesi mevkisinden geçen sulama kanalındaki erkek cesedini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İtfaiye ve dalgıç polisler, cesedi kanaldan çıkardı.
Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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