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        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:29
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        Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kırsal Kısas Mahallesi mevkisinden geçen sulama kanalındaki erkek cesedini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        İtfaiye ve dalgıç polisler, cesedi kanaldan çıkardı.

        Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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