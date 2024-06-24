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        Şanlıurfa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

        Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:32
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        Şanlıurfa'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
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        Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişin yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının yüksek olması, son günlerde meydana gelen arazi yangınları ile ormanlık alanlarda oluşan insan ve araç hareketliği göz önüne alınarak orman varlıklarının korunması amacıyla bazı kararların alındığı bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Şanlıurfa sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara, mangal, semaver ve benzeri, yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir."

        Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz denetim yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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