Şanlıurfa'da buğday yığını altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Salahattin G'nin aracının tarım firmasının bahçesinde olduğunu belirleyen ekipler, buğday yığını içerisinde yaptıkları kontrollerde sürücünün cesedine ulaştı.

Buğday yüklü kamyonuyla ilçe merkezindeki bir tarım firmasının bahçesine gelen Salahattin G. (63), iş yerinde yalnız olduğu sırada yükünü boşaltmak istedi.

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