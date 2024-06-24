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        Şanlıurfa'da buğday yığını altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonundan boşaltım yaparken buğday yığınının altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 24.06.2024 - 18:34
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        Şanlıurfa'da buğday yığını altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonundan boşaltım yaparken buğday yığınının altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Buğday yüklü kamyonuyla ilçe merkezindeki bir tarım firmasının bahçesine gelen Salahattin G. (63), iş yerinde yalnız olduğu sırada yükünü boşaltmak istedi.

        Kamyonun yan kapağını açan Salahaddin G. buğday yığınının altında kaldı. Ailesinin Salahattin G'ye ulaşamaması üzerine polise yapılan kayıp başvurusu üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Salahattin G'nin aracının tarım firmasının bahçesinde olduğunu belirleyen ekipler, buğday yığını içerisinde yaptıkları kontrollerde sürücünün cesedine ulaştı.

        Cenaze Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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