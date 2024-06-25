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        Şanlıurfa'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:29
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        Şanlıurfa'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan Ş. Ç'nin hırsızlık, gasp, yağma ve çocuk istismar suçlarından 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirledi.

        Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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