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        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:09
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        Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 70. kilometresinde, 63 VU 765 plakalı otomobille 27 LP 216 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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