Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 70. kilometresinde, 63 VU 765 plakalı otomobille 27 LP 216 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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