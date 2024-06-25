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        Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine ilişkin toplantı yapıldı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında il genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:35
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        Şanlıurfa'da elektirik kesintilerine ilişkin toplantı yapıldı
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında il genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, enerji dağıtım şirketleri ve kamu kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, hayatı olumsuz şekilde etkileyen en önemli konu durumundaki enerji kesintilerinin ivedi olarak önlenmesi ve kalıcı olarak sona erdirilmesiyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

        Vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için bütün tedbirlerin alınması ve her tür imkanın kullanılarak sorunun çözülmesi talimatını veren Şıldak, "Kesintiler hayatın normal akışını olumsuz etkilemekle birlikte sanayiden tarıma kadar her alanda etkisini gösteriyor. Sorunun çözümü için atılacak adımları belirlemek ve çalışmaları takip etmek için gündemimize aldık. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için şahsım olarak bizzat konunun takipçisi olmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

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