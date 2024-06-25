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        Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki farklı cinayet olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 20:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 20:25
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        Şanlıurfa'da 3 cinayet zanlısı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki farklı cinayet olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, kentte farklı tarihlerde işlenen cinayetlerle ilgili aranan zanlıların, ilçe kırsalındaki Büyüktopça Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki 10 adrese yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda, cinayet şüphelisi T.A, S.G. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 balistik çelik yelek, 50 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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