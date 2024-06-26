Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 17 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 17 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 31 araca ise idari para cezası uygulandı.
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