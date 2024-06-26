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        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:18 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:18
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        Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 17 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalanırken, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Trafik kurallarını ihlal den 31 araca ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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