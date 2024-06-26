Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 125 gram uyuşturucu ile 15 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.