Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Ceylan Y. (26), kırsal Arslanlı Mahallesi’ndeki evinin mutfağında temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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