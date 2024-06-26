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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:09
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kadın öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Ceylan Y. (26), kırsal Arslanlı Mahallesi’ndeki evinin mutfağında temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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