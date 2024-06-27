Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.
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