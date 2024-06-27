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        Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:47
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        Şanlıurfa'da aranan 8 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 8 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş, narkotik ve trafik denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 8 şüpheli yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca, 28 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Trafik kurallarını ihlal den 25 araca ise idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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