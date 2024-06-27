Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde, 58 DT 220 plakalı otomobil ile 27 UV 760 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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