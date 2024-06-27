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        Şanlıurfa'nın turizm değeri Taş Tepeler Projesi'yle artırılıyor

        RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kilometrelik bölgede aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 12 ayrı alanda neolotik döneme ilişkin yürütülen Taş Tepeler Projesi ile tarihi kentin turizim potansiyelinin daha fazla artırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:19 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:19
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        Şanlıurfa'nın turizm değeri Taş Tepeler Projesi'yle artırılıyor
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        RAUF MALTAŞ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'da yaklaşık 100 kilometrelik bölgede aralarında Göbeklitepe ve Karahantepe'nin de bulunduğu 12 ayrı alanda neolotik döneme ilişkin yürütülen Taş Tepeler Projesi ile tarihi kentin turizim potansiyelinin daha fazla artırılacağını söyledi.

        Gökhan Yazgı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında başta Göbeklitepe ve Karahantepe olmak üzere Çakmaktepe, Sayburç, Ayanlar, Sefertepe, Gürcütepe, Harbetsuvan, Yeni Mahalle, Kurt Tepesi, Mendik ve Yoğunburç kazı alanlarında yoğun bir arkeolojik çalışmanın yapıldığını kaydetti.

        Taş Tepeler Projesi'nin dünyanın da yakından izlediği çok önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Yazgı, "Dünyada bu çapta bu kadar multidisipliner bir çalışmanın yapıldığı başka bir yer yok, başka bir devlet de yok, başka bir alan da yok." dedi.

        Yazgı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da üniversitelerle birlikte proje üzerinde çalışarak kentte yürütülen arkeolojik kazıların dünyaya daha doğru bir şekilde anlatılabilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        - Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi düzenlenecek

        Göbeklitepe ve Karahantepe sayesinde projenin dünya genelinde bilindiğini vurgulayan Yazgı, şöyle devam etti:

        "Kazıyı yapan her hocamız aynı zamanda hem Şanlıurfa'nın hem de bu projenin gönüllü birer temsilcisi oluyor. Tabii Göbeklitepe ile birlikte Neolitik dönemle tarihin sıfır noktası sloganıyla dünyada çok önemli bir yer edindik. Karahantepe ile devam eden kazı çalışmalarında buranın Neolitik dönemle ilgili ne kadar önemli bir alan olduğu da artık herkesin malumudur. Kasım ayında Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi yapacağız. Tüm dünyadaki bu konudaki en önemli bilim adamlarını burada misafir edeceğiz ve burada yapılan bu çalışmanın ne kadar özel ve önemli bir çalışma olduğunu da masaya yatıracağız."

        - THY'nin tanıtım desteği merakı artıracak

        Yazgı, THY ve Kültür ve Turizm Bakanlığının proje için sponsorluk anlaşması yaptığını hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Türk Hava Yolları bir dünya markası, Taş Tepeler Projesi de dünyaya artık mal olmuş bir proje. Projede artık bir partner kuruluşumuz var, Türk Hava Yolları bu projenin sponsorluğunu üstlenecek. Belli konularda destek sağlama hem de dünya çapında da tanıtımı noktasında hem uçaklarımızla, hem destinasyon noktalarımızdaki tanıtım faaliyetleriyle ilgili çok önemli bir misyon yüklenmiş oldu. Bundan sonra da Şanlıurfa daha da çok ziyaretçinin geleceği daha çok turistin misafir edileceği çok özel bir ilimiz olacak."

        Gökhan Yazgı, 12 ayrı alanda gün yüzüne çıkarılan eserlerin bir taraftan da Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.

        Kentin turizm değerlerini tek çatı altında toplayacak Şanlıurfa Alan Başkanlığının kurulum çalışmasının sürdüğüne de değinen Yazgı, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kanun çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda da kanunlaşarak bundan sonraki Urfa'yı hep birlikte daha planlı bir şekilde daha kontrollü bir şekilde tarihine ve kültürüne hep birlikte sahip çıkacak bir modelle hayata geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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