Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Şanlıurfa ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşuturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.