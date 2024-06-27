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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:11 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:11
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşuturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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