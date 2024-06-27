Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Şanlıurfa ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa ile Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Ayrıca 9 şüpheli hakkında uyuşuturucu ticareti yapmak, 21 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı.
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