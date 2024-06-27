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        Şanlıurfa'da traktör ile motosiklet çarpıştı 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:32
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        Şanlıurfa'da traktör ile motosiklet çarpıştı 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Seyfettin A. (18) yönetimindeki 01 UJ 922 plakalı traktör Yardımcı Mahallesi kavşağında Mustafa K'nın (19) kullandığı 63 AHT 506 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Traktör sürücüsü Seyfettin A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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