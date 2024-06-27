Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırsal Taşkaya Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle saman balyaları alev aldı. Traktörle yangına müdahale etmek isteyen İ.G. (15), devrilen aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

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