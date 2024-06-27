İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa'da tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen B.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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