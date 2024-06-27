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        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa'da tutuklandı

        Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 20:25 Güncelleme: 27.06.2024 - 20:25
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        İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral, Şanlıurfa'da tutuklandı
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        Suriye sınırında makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli tuğgeneral tutuklandı.

        Makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından emekliye sevk edilen ve Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün soruşturmanın yürütüldüğü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirilen B.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan B.Ç. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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