Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdülsamet'in gözü dünya şampiyonluğunda

MÜSLÜM ETGÜ - Ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığı engelli bilek güreşinde 3 Avrupa şampiyonluğu ve 1 dünya ikinciliği bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, 2 ay sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında altın madalya kazanarak başarılarını taçlandırmak istiyor.

Yaklaşık 8 yıl önce ağabeyinin tavsiyesiyle başladığı bilek güreşinde hem engellilerde hem normal kategoride Türkiye ve Avrupa'da başarılar kazanan Haliliye Belediyesi sporcusu 24 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, geçen ay Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Ocakoğlu, ağustos ayında Moldova'da düzenlenecek dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- "Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayalidir"

Ocakoğlu, AA muhabirine, Türkiye, Avrupa ve dünyada şampiyonalarında sayısız dereceler kazandığını söyledi.

Son olarak mayısta Slovakya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını aktaran Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak, İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak çok büyük bir gurur. Tüm ülke sporcuları orada ve sen milli marşını okutuyorsun tarifi anlatılmaz bir duygu, çok mutlu oldum. Avrupa şampiyonluğu hedefimi gerçekleştirdim. Şimdiki hedefim ağustos ayında Moldova'da düzenlenecek şampiyonada altın madalya kazanmak istiyorum. Geçen seneki şampiyonada dünya şampiyonluğunu kıl payı kaçırarak ikinci olmuştum, bu sene inşallah dünya şampiyonu olmak istiyorum. Olimpiyatlara katılmak ise her sporcunun hayalidir benim de böyle bir hayalim var, olursa gerçekleştirmek isterim."