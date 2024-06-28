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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:57
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        Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Abdullah T'nin kullandığı 33 BMJ 96 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Süreyya T, Perihan T, Baran T, Azra T. ve Ali T. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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