Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Abdullah T'nin kullandığı 33 BMJ 96 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Hilvan kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Süreyya T, Perihan T, Baran T, Azra T. ve Ali T. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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