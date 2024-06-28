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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:39
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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

        Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise tarımsal sulamada kullanılan kanallarda serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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