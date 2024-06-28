Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli ile devam eden operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.