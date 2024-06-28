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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:36
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        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli ile devam eden operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 12 zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün kent merkezi ile Siverek ve Viranşehir'de belirlenen adreslerde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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