Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan yangınlar nedeniyle kırsal bölgelerde çalışma başlattı.
Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişinin anız yaktığı belirlendi.
Anız yaktıkları belirlenen 6 kişiye, Çevre Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.