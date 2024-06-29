Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anız yaktıkları belirlenen 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde artan yangınlar nedeniyle kırsal bölgelerde çalışma başlattı.

        Karakeçi Mahallesi'nde 3, Turna Mahallesi'nde 2 ve Aşağı Karacaören Mahallesi'nde 1 kişinin anız yaktığı belirlendi.

        Anız yaktıkları belirlenen 6 kişiye, Çevre Kanunu'na muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        İki arkadaş traktöre çıkıp oturdu! Öldüren oyun!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Evinin garajında egzoz gazından öldü
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Real Madrid'de Arda Güler kararı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda gece turları başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Molozların arasında kıymetli eşya aranıyor
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        Fenerbahçe'den Coman hamlesi!
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        TikTok hangi ülkelerde neden yasaklandı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
        Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar'ı transfer etti
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 6 mahalleye enerji veren trafo binası kundaklandı
        Şanlıurfa'da 6 mahalleye enerji veren trafo binası kundaklandı
        Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdülsamet'in gözü dünya şampiyonluğunda
        Üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Abdülsamet'in gözü dünya şampiyonluğunda